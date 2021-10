Leonardo: "Nessun contatto con Kessie e Theo Hernandez"

30-10-2021 12:14

Il direttore sportivo del Psg Leonardo dopo la vittoria contro il Lille ha tuonato contro le critiche alla squadra e ha Pochettino: “Si può dire che non stiamo bene ma si comincia a superare il limite. Dire che l’allenatore non capisce niente di calcio, che è nato ieri… Che i grandi giocatori che abbiamo preso sono zero. I conti li faremo alla fine”.

Le difficoltà di Messi e Neymar. “Messi ha passato più tempo in Nazionale che qui. Non sono preoccupato per niente. Neymar? Ingiustamente criticato. I conti li faremo alla fine. Abbiamo fretta al Psg, è normale. Con una squadra così, quest’anno vogliamo vincere, questo è certo. Se avremo successo, non lo so, ma abbiamo tutti i mezzi”.

Leonardo si è anche soffermato sul mercato, rassicurando il Milan: “Nessun contatto con Kessie e Theo Hernandez”, sono le parole riportate da Sportmediaset.

