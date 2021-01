Leonardo Semplici consacra Petagna

Autore del gol decisivo in Coppa Italia contro l’Empoli, giunto dopo diverse prestazioni confortanti, Andrea Petagna non sta facendo sentire nel Napoli l’assenza prolungata di Victor Osimhen.

L’ex centravanti di Atalanta e Spal è quindi ormai pienamente calato nella realtà azzurra, per la soddisfazione di Leonardo Semplici, suo allenatore a Ferrara.

Intervenuto a ‘Radio Marte’ il tecnico fiorentino ha elogiato il proprio ex giocatore: “Sono felicissimo per lui, era arrivato a Napoli con tanto scetticismo, ma ora si sta affermando in una città importante e con compagni di reparto

Semplici ha poi affrontato un’analisi tattica rigurdao all’insistenza di Gattuso sul 4-2-3-1, modulo che a volte scopre troppo la fase difensiva: “Credo che l’insistenza di Gattuso sia dovuta a Zielinski, elemento di grande valore che può portare benefici a tutto il gioco azzurro anche a costo di sacrificare le qualità di Fabian Ruiz”.

OMNISPORT | 14-01-2021 16:50