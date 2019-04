Leonardo Semplici ha un rimpianto

Dopo tre vittorie consecutive la Spal si ferma sul campo del Cagliari, perdendo un importante scontro diretto.

Mister Semplici però non fa drammi nel post-gara: "Portare via un punto sarebbe stato importante, ma la prestazione c'è stata in particolare nel primo tempo ed era immaginabile avere un calo fisico legato alle tre partite ravvicinate”.

Qualche rimpianto comunque c’è: “Potevamo essere più accorti su quella palla inattiva che ha deciso la gara, avremmo dovuto leggerla meglio. Gli scontri diretti? Contano fino a un certo punto, bisogna fare bene sempre".

SPORTAL.IT | 07-04-2019 18:25