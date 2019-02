L'errore di Provedel e Caicedo lanciano la Lazio

La Lazio raccoglie tre punti importanti per la corsa Champions League grazie all'1-0 contro l'Empoli con il gol di Caicedo, alla seconda rete consecutiva.

I Biancocelesti, privi della coppia Luis Alberto-Immobile, devono ringraziare Provedel, il portiere dei toscani controlla male un pallone con i piedi, su cui si avventa Caicedo, che viene steso dall'estremo difensore con l'arbitro che assegna un calcio di rigore, che l'ecuadoregno non sbaglia.

Primo tempo complicato per la Lazio, con l’Empoli che in contropiede si rende pericoloso in una paio di circostanze.

Gli uomini di Inzaghi vanno vicini al gol con Milinkovic e Correa, che davanti a Provedel, però, sbagliano la scelta e non concludono al meglio l’azione.

Errori dei biancocelesti che si susseguono soprattutto in fase di impostazione, ma ci pensa Provedel a dare la possibilità ai biancocelesti di passare in vantaggio: errato controllo del pallone su un retropassaggio, Caicedo si fionda e il portiere dell’Empoli lo stende.

Calcio di rigore netto ed è lo stesso attaccante ecuadoregno a incaricarsi alla battuta, dopo un lungo colloquio con Correa, e non sbaglia.

Nella ripresa l’Empoli prova a fare la gara, ma rischia di affondare sui calci piazzati: al 57esimo Acerbi arriva di testa sulla punizione di Berisha e Provedel si riscatta e salva la sua porta.

L’Empoli prova ad andare all’attacco e l’occasione più grande è di Krunic che sfiora il palo della porta di Strakosha con un tiro dal limite.

Lazio-Empoli ha aperto la 23esima giornata di serie A, che proseguirà venerdì sera con un’altra protagonista alla corsa Champions League, la Roma, che si giocherà punti importanti sul campo del Chievo Verona.

Sabato due gare dal sapore europeo come Fiorentina-Napoli alle 18 e Parma-Inter alle 20.30 con Luciano Spalletti che si gioca la riconferma sulla panchina nerazzurra.

Il lunch match di domenica sarà Bologna-Genoa, scontro per la salvezza con il debutto casalingo di Sinisa Mihajlovic dopo la vittoria sul campo della ‘sua’ Inter.

Sampdoria-Frosinone, Atalanta-Spal e Torino-Udinese saranno le partite delle 15.

Alle 18 scenderanno in campo Sassuolo-Juventus, gara che all’andata ha visto i primi gol in Italia di Cristiano Ronaldo.

A chiudere la giornata sarà Milan-Cagliari con i rossoneri a caccia della vittoria che gli permetterebbe di rimanere al quarto posto, ultimo per accedere alla Champions League 2019-2020.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 22:35