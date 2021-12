Lewis Hamilton: "Questo sarebbe il titolo più importante"

02-12-2021 16:56

Lewis Hamilton sereno e determinato in vista delle ultime due gare della stagione, che assegneranno il Mondiale di Formula 1: il pilota britannico punta all’ottavo alloro, e a staccare Michael Schumacher. “Se sarebbe il titolo più importante? Sì, di sicuro. È qualcosa che nessuno ha mai fatto prima, è la lotta più dura che questo sport abbia visto da molto tempo a questa parte ed è la sfida più grande”.

Niente tensione in ogni caso: “Sono più rilassato che mai. Credo che dipenda dal fatto che sono in questo ambiente da molto tempo. Non è la mia prima battaglia per il titolo, mi ricordo come è andata nel caso del mio primo campionato, e anche del secondo e del terzo. Ricordo le notti insonni e tutto quel genere di cose. Ora sono ovviamente molto più sicuro di me stesso e mi sento meglio che mai”.

Sui diritti civili in Arabia Saudita: “Non direi che mi sento a mio agio. Ma lo sport ha preso la decisione di correre qui. Che sia giusto o sbagliato, finché siamo qui credo che sia importante cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica”.

