L'ex Brescia Schopp vola in Inghilterra: allenerà il Barnsley

Si profila un’avventura in Inghilterra per una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Markus Schopp, scelto dal Barnsley come nuovo allenatore.

Il club ha annunciato la notizia nelle scorse ore, attraverso i propri canali social.

Si tratta della prima esperienza in panchina lontano dall’Austria per l’ex centrocampista, che in Italia ha giocato tra il 2001 e il 2005 nelle file del Brescia collezionando 80 presenze e 5 gol, tra cui uno alla Juventus in un 2-0 del 2002-’03. Nel suo curriculum, da segnalare il sesto posto ottenuto sulla panchina dell’Hartberg, con conseguente qualificazione all’Europa League.

Schopp arriva dunque al Barnsley, reduce da un’annata di Championship entusiasmante e al tempo stesso beffarda. Il club infatti ha chiuso la stagione regolare al sesto posto, per poi uscire dai playoff in semifinale per mano dello Swansea.

Sarà compito dell’ex centrocampista delle Rondinelle provare nuovamente la scalata verso la Premier League, riuscendo in quella che sarebbe fino ad ora la sua più grande impresa da tecnico.

OMNISPORT | 30-06-2021 10:15