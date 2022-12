08-12-2022 15:20

Brittney Griner, la stella del basket WNBA detenuta da mesi in carcere in Russia, è stata liberata nell’ambito di una scambio di prigionieri che ha coinvolto anche il trafficante di armi russo Viktour Bout.

Ad annunciarlo, dopo l’indiscrezione della CNN, è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden sui social.



Brittney Griner, fine dell’incubo: liberata

La Griner, che da 4 anni gioca in Russia durante il break della WNBA, era stata arrestata lo scorso febbraio con l’accusa di traffico di droga mentre si trovava in aeroporto e stava per lasciare Mosca.

Le tensioni internazionali dovute alla deflagrazione della guerra in Ucraina avevano inasprito le tensioni tra i due Paesi, mettendo a serio rischio la posizione della cestista, che era stata condannata a nove anni di prigione per possesso di meno di un grammo di olio di cannabis.

Dopo un lungo negoziato, l’americana è stata scambiata con il trafficante di armi Viktor Bout, detenuto da più di un decennio negli Usa: lo scambio di prigionieri è avvenuto all’aeroporto di Abu Dhabi e ha decretato la fine dell’incubo per l’atleta.

Griner liberata, Biden: “E’ al sicuro”

“Ho parlato con Brittney Griner. E’ al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa”, ha scritto Biden sui social. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato alcune foto con la madre della cestista e la vice Kamala Harris.

Secondo quanto riporta la Cbs, la trattativa per lo scambio era stata intavolata da alcune settimane, e ha ricevuto l’approvazione definitiva da Biden negli ultimi giorni. Biden avrebbe anche firmato l’ordine di commutazione che ha ridotto la pena detentiva federale di 25 anni di Bout. Resta invece in carcere in Russia il marine Paul Whelan, accusato di spionaggio da Mosca.

Liberata Brittney Griner: la carriera

Due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi con la Nazionale statunitense di basket, la Griner, 32 anni, è tra le stelle più brillanti del massimo campionato cestistico americano.

Cresciuta alla Baylor University, con cui ha vinto il titolo NCAA nel 2012, la Griner ha conquistato un titolo WNBA con i Phoenix Mercury nel 2014, e ha fatto parte del miglior quintetto della Lega per tre stagioni.

Negli ultimi sette anni, durante il break della WNBA, ha giocato in Russia all’Ekaterinburg: lo scorso febbraio era stata arrestata a Mosca perché in possesso di olio di hashish, e condannata a nove anni con l’accusa di traffico di stupefacenti.