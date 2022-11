Basket, Griner ancora detenuta: la famiglia non sa dove si trovi

09-11-2022 13:11

Continua a tenere banco il caso di Brittney Griner. La cestista, stella della WNBA e della Nazionale a stelle e strisce. è detenuta in Russia ormai da mesi. Era febbraio quando venne arrestata per detenzione di cannabis.

Ora, secondo ESPN, sarà presto spostata in una colonia russa dove la sua famiglia non avrà praticamente sue notizie. Attualmente nemmeno il team dei legali sa dove si trovi: “”le notificazioni arrivano attraverso mail ufficiale e richiedono fino a due settimane per essere ricevute”.

Il trasferimento sarebbe stato messo in atto già venerdì scorso dopo la visita di alcuni ufficiali dell’ambasciata americani. La mossa è avvenuta dopo che è stato rifiutato il suo ricorso.

Intanto, la Casa Bianca, visto che il caso è diventato di natura diplomatica ha diramato un nuovo comunicato stampa.

“Ogni minuto che Brittney Griner deve sopportare una detenzione illegittima in Russia è un minuto di troppo. Come Amministrazione continuiamo a lavorare incessantemente per la sua liberazione. Il Presidente ha dato indicazione per far valere sui suoi carcerieri la necessità di migliorare le sue condizioni e i trattamenti a cui potrebbe essere soggetta nella colonia penale”. Nonostante la mancanza di negoziazione in buona fede da parte dei russi, il governo USA ha continuato a proporre vie alternative attraverso tutti i canali possibili. L’impegno incessante del governo continuerà per riportare a casa i detenuti americani in Russia”.