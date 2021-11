Libere Qatar, Hamilton: "Per ora sono lontano"

19-11-2021 17:14

Queste le parole del sette volte campione del mondo della Mercedes Lewis Hamilton ai microfoni di Sky Sport al termine delle sessioni di prove libere del Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail, nelle quali si è piazzato al quarto posto: “Non so quanto sia ampio il distacco, ma per il momento sono lontano. Il circuito per il pilota va bene, sono tutte curve ad alta velocità, è molto fisico. La pista è carina, non c’è nessun problema particolare. Sulla mia macchina non ci sono stati dei danni particolari, solo qualcosa perché sono finito sopra i cordoli. Sulla decisione della FIA su Max non ho molto da dire, non ho partecipato alla riunione, mi sono concentrato solo sul weekend di gara. Battaglie ruota a ruota con lui? Mi piacerebbe averne altre ma al momento non ho idea se potranno essercene in gara. Io sono un po’ lento, devo ancora capire come migliorare”.

OMNISPORT