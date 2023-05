Liga, al Barcellona basta Jordi Alba. Osasuna sconfitto di misura

Con un uomo in più dal 27', i catalani sgretolano la resistenza navarra con capitan Jordi Alba nel finale, è +14 su Ancelotti.

02-05-2023 22:02

Xavi vince la partita numero 26 del suo torneo, regolando a fatica l’Osasuna in dieci per il rosso a Herrando (che stende Pedri lanciato a rete).

Il Barcellona preme di continuo, sfiorando il gol del vantaggio a ripetizione (Pedri sbaglia sottomisura, punizione e pallonetto di Raphinha, bordata di De Jong, rasoterra di Ansu Fati e soprattutto l’errore di Dembelé a tu per tu con Fernandez) fino al guizzo di Jordi Alba: il capitano trova il pertugio vincente sul primo palo, di sinistro-

E’ una vittoria che porta gli azulgrana a +14 sul Real Madrid, sconfitto nella finale di Supercoppa di Spagna: Ter Stegen porta a casa l’ennesimo ‘clean sheet’ in campionato, in Catalogna si potrà festeggiare in occasione del derby contro l’Espanyol.