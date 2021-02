Liga, Atletico Madrid fermato all'89' dal Celta Vigo

Nel posticipo della ventiduesima giornata di Liga l’Atletico Madrid pareggia per 2-2 al Wanda Metropolitano con il Celta Vigo. Sotto per il gol di testa di Mina al 13’, la squadra di Simeone pareggia e poi passa in vantaggio al 45’ e al 50’ con due gol del solito Suarez, per il “Pistolero” sono 16 le reti in 17 partite giocate in campionato. Ma all’89’ arriva il pareggio degli ospiti con Ferreyra su assist di Augusto Solari. L’Atletico sale a 51 punti, +8 su Real Madrid e Barcellona, ma ha però una partita in meno rispetto alle due rivali.

OMNISPORT | 09-02-2021 00:03