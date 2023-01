Liga, Barcellona campione d'inverno

A Girona decide Pedri, alla centesima in azulgrana: Real momentaneamente a -6.

28-01-2023 18:58

Prosegue il mese perfetto degli Xavi Boys, vincitori del Clasico valso la Supercoppa e oggi aritmeticamente primi al giro della boa.

Dopo un avvio di gara intenso, ma senza particolari conclusioni in porta, l’infortunio muscolare di Dembelé è la svolta, perché entra in campo Pedri, match-winner di giornata: il 20enne, come era accaduto contro il Getafe, slocca la sfida, celebrando nella migliore maniera la presenza numero 100 con il sodalizio catalano. Poco dopo il Var invalida il pari di Martinez: nel finale il Girona va vicino al bersaglio grosso con Martin, che da buona posizione non inquadra lo specchio. Il Real di Ancelotti, atteso domani dalla Real Sociedad terza, è a -6.