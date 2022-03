14-03-2022 22:59

Nel posticipo della ventottesima giornata di Liga il Real Madrid travolge in trasferta il Maiorca per 3-0 e sale a +10 sul Siviglia secondo in classifica. Le reti tutte nel secondo tempo: sblocca il risultato Vinicius al 55’ su assist di Benzema, poi il francese mette a segno una doppietta al 76’ su calcio di rigore e all’82’.

OMNISPORT