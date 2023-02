Liga: Correa esulta dalla panchina, l'Elche umilia la Cremonese

Negli anticipi della prima di ritorno Atletico Madrid bloccato in casa dal Getafe: l'argentino va in gol e viene sostituito durante il check del Var, festeggiando fuori dal campo. Grigiorossi unica squadra dei campionati top d'Europa ancora senza vittorie dopo il successo dell'Elche.

04-02-2023 22:21

Quattro gli anticipi della prima di ritorno nella Liga spagnola. Spicca l’ennesimo passo falso stagionale dell’Atletico Madrid, che manca l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva perdendo punti importanti nella rincorsa ad un posto nella prossima Champions League.

I Colchoneros si sono infatti imporre l’1-1 casalingo dal Getafe penultimo della classe: la squadra di Simeone crea tanto, ma non sfonda, trovando il vantaggio al 60′ con Angel Correa. Rete convalidata solo dopo lungo controllo al Var per verificare la posizione dell’argentino che, sostituito durante il check, ha esultato… dalla panchina. Pari ospite a sette dalla fine di Ünal su rigore, concesso per fallo di mano di Saul.

Si mantengono in zona Conference League l’Athletic Bilbao, che strapazza per 4-1 il Cadice, con tripletta di Oihan Sancet, e l’Osasuna, che pareggia 1-1 sul campo dell’Espanyol: in gol l’ex Crotone Budimir per gli ospiti e l’ex Barcellona Braithwaite per i catalani.

Sorprendente sconfitta per il Villarreal, battuto 3-1 dall’Elche, alla prima vittoria della stagione, ma ancora staccato in coda alla classifica con appena 9 punti. Decide una tripletta di Pere Milla. Dopo questo risultato la Cremonese è l’unica squadra dei 5 principali campionati europei a non avere ancora vinto una partita in campionato.