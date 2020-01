Il Real Madrid approfitta del passo falso del Barcellona (sconfitto dal Valencia) e conquista il primo posto nella Liga. La squadra di Zidane si impone sul campo del Valladolid con un sofferto 1-0. Decisivo il giol di Nacho al 78'.

Nonostante una prova non eccelsa, i blancos hanno ora tre punti di vantaggio sui rivali storici del Barcellona. Il Real Madrid festeggia per la ritrovata solidità difensiva: solo 13 gol subiti in 21 gare di campionato.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 09:27