I Blancos vincono 2-1 in extremis contro il Rayo Vallecano; i Colchoneros di Simeone, vanti di tre gol, vengono clamorosamente rimontati a Cornellà de Llobregat

25-05-2023 12:36

Nel segno di Junior Vinicius. Il Real Madrid batte 2-1 il Rayo Vallecano e si riprende il secondo posto, scavalcando i rivali cittadini dell’Atléti, in vantaggio per 3-0 all’RCDE Stadium, tana dell’Espanyol e ripreso clamorosamente sul 3-3 dalla formazione catalana. Ma andiamo con ordine: al Santiago Bernabéu, inizio di gara tutto dedicato all’attaccante brasiliano vittima di insulti razzisti nella partita persa 1-0 a Valencia allo stadio Mestalla. Squalificato e seduto in tribuna la fianco del presidente blanco Florentino Pérez, compagni di squadra all’ingresso in campo con la sua maglia numero 20, mentre la curva esponeva lo striscione ‘Siamo tutti Vinicius, adesso basta’. Quindi, foto di gruppo con terna arbitrale e squadra avversaria.

La partita: dopo la rete di Karim Benzema al 31′ e la risposta all’84’ di Raul de Tomas per la formazione ospite, derby deciso all’89’ da Rodrygo Goes graie a un’iniziativa personale con piatto destro dal limite aperto sull’angolino più lontano. Nelle altre partite del turno (il trentaseiesimo e terultimo) infrasettimanale, Elche-Siviglia 1-1, Villarreal-Cadice 2-0 e Betis Siviglia-Getafe 0-1. Questa sera, gli ultimi due match: Maiorca-Valencia e Osasuna Athletic Bilbao.

Qui di seguito, la classifica a due turni dalla fine, tenendo presente che Maiorca, Valencia, Osasuna e Athletic Bilao (*) hanno una partita in meno, Il Barcellona è già campione di Spagna, Real e Atletico Madrid sono già certi di un posto Champions e che l’Elche è già condannato alla retrocessione nella Liga 2: Barcellona punti 85; Real Madrid 74; Atletico Madrid 73; Real Sociedad 68; Villarreal 63; Betis Siviglia 56; Athletic Bilbao* 50; Girona e Siviglia 49; Osasuna* 47; Rayo Vallecno 46; Maiorca* 44; Valencia* e Celta Vigo 40; Almeria 39; Getafe, Cadice e Valladolid 38; Espanyol 35; Elche 21.