I ragazzi di Ancelotti adesso sono costretti a rimontare 10 punti in campionato.

02-03-2023 22:58

Il Barcellona ha chiuso virtualmente la Liga. I blaugrana infatti hanno vinto il “Clasico” di Spagna, battendo il Real Madrid al Bernabeu 0-1: è stato decisivo per il risultato finale un autogol di Militao.

I ragazzi di Xavi adesso hanno ben 10 punti di vantaggio in classifica sui campioni d’Europa in carica. L’inseguimento si fa complicato per gli uomini di Ancelotti, che però come in Champions League sono maestri di rimonta e perciò non molleranno fino alla fine.