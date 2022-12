Liga, Ter Stegen: "La Germania si è complicata la vita contro il Giappone"

29-12-2022 23:56

L’intervista al Mundo Deportivo consente a Marc-André Ter Stegen di mettere un punto all’opaco torneo iridato della Germania, per rituffarsi con impegno e responsabilità nella Liga.

Queste le sue dichiarazioni: “Non è semplice capire perché la Germania ha fallito, come squadra dovevamo dare di più al debutto, perché controllavamo una partita che poi abbiamo perso 2-1; aver complicato il Mondiale contro il Giappone non ha facilitato il compito contro una squadra forte come è la Spagna. Non so se nel 2026 giocherò il Mondiale da titolare, sono concentrato sulla Liga che richiederà impegno fisico e mentale; dobbiamo compensare l’assenza di Piqué, una figura cruciale per il nostro spogliatoio. Sono oroglioso quando indosso la fascia da capitano del Barcellona, ma più che candidarmi a prendere il ruolo di Gerard tengo a sottolineare che noi senatori dovremo tirare fuori la personalità. Al di là della fascia al braccio, occorrerà quello nello spogliatoio”.