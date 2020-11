Liga: vola la Real Sociedad capolista, Barcellona a -12!

La decima giornata di Liga presenta l’anticipo del venerdì sera tra Huesca e Osasuna: apre le danze Sandro Ramirez, nel secondo tempo pareggia Garcia per i padroni di casa.

Importante vittoria del Siviglia contro il Celta Vigo, utile per risalire la classifica, mentre Levante ed Elche non sono andate oltre l’1-1. Il Real Madrid è stato fermato in casa da un Villarreal deciso a dire la sua fino al termine della stagione, magari ottenendo una qualificazione in Champions.

Punta nuovamente al titolo invece l’Atletico Madrid di Simeone, che ha battuto di misura un Barcellona sempre più deludente ed ora a -12 dai Colchoneros.

La Real Sociedad ha infatti incrementato il proprio vantaggio, staccando l’Atletico di tre punti e i blaugrana oltre la doppia cifra, nonostante Messi e compagni debbano ancora recuperare una gara. Di certo a San Sebastian si comincia a sognare un ritorno in Champions League, sei anni dopo l’ultima volta. E magari qualcosa in più.

Importante vittoria in fondo alla classifica per il Valladolid che sbanca Granada e lascia l’ultimo posto. Rimonta del Valencia, che va sotto di due goal in casa dell’Alaves ma rimette le cose a posto nel giro di cinque minuti. Lunedì chiude il quadro Athletic Bilbao-Betis.

RISULTATI LIGA, 10ª GIORNATA

OSASUNA-HUESCA 1-1 [5′ Ramirez (H), 68′ Garcia (O)]

LEVANTE-ELCHE 1-1 [12′ Melero (L), 64′ Morente (E)]

VILLARREAL-REAL MADRID 1-1 [2′ Diaz (R), 76′ rig. Moreno (S)]

SIVIGLIA-CELTA VIGO 4-2 [5′ Koundé (S), 10′ Iago Aspas (C), 36′ Nolito (C), 46′ El-Nesyri (S), 85′ Escudero (S), 87′ Munir (S)]

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 1-0 [48′ Carrasco]

EIBAR-GETAFE 0-0

CADICE-REAL SOCIEDAD 0-1 [66′ Isak]

GRANADA-VALLADOLID 1-3 [45’+2′ Plano, 53′ Marcos Andre (V), 63′ Duarte (G), 90′ Jota (V)]

ALAVES-VALENCIA 2-2 [2′ Navarro, 16′ rig. Perez (A), 72′ Vallejo, 77′ Guillamon Sanmartin (V)]

ATHLETIC BILBAO-REAL BETIS [lunedì ore 21]

CLASSIFICA LIGA

REAL SOCIEDAD 23 punti ATLETICO MADRID 20 VILLARREAL 19 REAL MADRID 17 GRANADA 14 CADICE 14 SIVIGLIA 13 BETIS 12 ELCHE 12 VALENCIA 12 BARCELLONA 11 GETAFE 11 OSASUNA 11 ALAVES 10 ATHLETIC BILBAO 9 EIBAR 9 VALLADOLID 9 CELTA VIGO 7 HUESCA 7 LEVANTE 7

OMNISPORT | 22-11-2020 23:31