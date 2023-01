Ligue 1, 19° giornata: manita del Lille, bene il Nantes

15-01-2023 17:27

Nella giornata di oggi si sono giocate le gare valide per la 19° giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese. Iniziamo dal Lille, che rifila ben 5 gol in casa al malcapitato Troyes e rimane in sesta posizione.

Il Clermont Foot vince 2-1 in casa dell’Angers, mentre ottima prova del Nantes, che vince 3-0 fuori casa contro il Montpellier sempre più in crisi (terza sconfitta consecutiva).

0-0 tra Stade de Reims e Nizza, mentre finisce 1-1 la partita tra Tolosa e Brestois.

Ora in campo, Monaco-Ajaccio, alle ore 20.45 la partita tra Rennes e PSG.

In aggiornamento…