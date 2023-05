Ligue 1, anche Mbappé spaventa il PSG

Il fuoriclasse francese intenzionato a cambiare aria a fine stagione.

24-05-2023 09:07

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Mbappé non avrebbe nessuna intenzione di esercitare la clausola che gli permetterebbe di allungare il contratto attuale con il PSG, in scadenza nel 2024, di un’altra stagione. Il fuoriclasse francese, ad onor del vero, ha tempo ancora sino al prossimo 31 luglio ma, al momento, Mbappé starebbe vagliando altre opzioni.

Dopo Messi (a fine stagione saluterà Parigi) e Neymar (non più incedibile), il PSG rischia, in estate, di perdere anche Mbappé che, come noto, ha tanti estimatori, sia in Premier League che in Liga dove, da tempo, il Real Madrid gli sta facendo una corte spietata. Da capire le strategie del PSG, chiamato a prendere decisioni importanti.