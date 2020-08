Ligue 1, Bordeaux-Nantes finisce senza gol

La Ligue 1 2020/2021 prende il via. Dopo il lungo stop causa Covid, che ha portato alla sospensione definitiva dell’ultimo campionato, in Francia il pallone è tornato a rotolare.

Nell’anticipo della prima giornata, Bordeaux e Nantes non vanno oltre uno scialbo 0-0: tra i girondini, da segnalare il rosso a Zerkane dopo 20′. Nonostante l’uomo in più, gli ospiti non sono riusciti a compiere il blitz.

Il programma del primo turno proseguirà nel weekend, mentre sono state posticipate per via della Champions le sfide di Lione e PSG nonchè quella tra Marsiglia e Saint-Etienne condizionata dalla positività di alcuni calciatori dell’OM.

LIGUE 1, 1ª GIORNATA

BORDEAUX-NANTES 0-0

DIJON-ANGERS [sabato ore 17]

LILLA-RENNES [sabato ore 21]

MONACO-REIMS [domenica ore 13]

LORIENT-STRASBURGO [domenica ore 15]

NIMES-BREST [domenica ore 15]

NIZZA-LENS [domenica ore 17]

MONTPELLIER-LIONE [15 settembre ore 21]

PSG-METZ [16 settembre ore 21]

MARSIGLIA-SAINT ETIENNE [17 settembre ore 21]

CLASSIFICA LIGUE 1

ANGERS 0 punti BORDEAUX 0 BREST 0 DIJON 0 LENS 0 LILLA 0 LIONE 0 LORIENT 0 MARSIGLIA 0 METZ 0 MONACO 0 MONTPELLIER 0 NANTES 0 NIMES 0 NIZZA 0 PSG 0 REIMS 0 RENNES 0 SAINT ETIENNE 0 STRASBURGO 0

