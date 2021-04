Ligue 1: il Lens sarà l'arbitro dello scudetto

E’ un finale di Ligue 1 davvero avvincente quello che sta avvenendo in Francia. In tre punti ci sono infatti le tre potenziali vincitrici dello scudetto: in prima posizione c’è il Lille con 73 punti, segue il PSG con 72 e il Monaco con 71. Più staccato m amatematicamente ancora in corsa il Lyone fermo a 67 dopo la sconfitta casalinga subita proprio ieri dal Lille.

Finale thriller quindi dove tutto è nelle mani della squadra di Galtier, che ha un caldendario tutt’altro che complicato. Sarà il Lens, impegnato nella lotta al quinto posto, ad essere “arbitro” della contesa.

Vediamo nel dettaglio le ultime sfide che attendono le tre formazioni:

35° turno

PSG-Lens

Lille-Nizza

Monaco-Lione

36° turno

Lens-Lille

Reims-Monaco

Rennes-PSG

37° turno

Lille-St.Etienne

PSG-Reims

Monaco-Rennes

38° turno

Angers-Lille

Lens-Monaco

Brest-PSG

OMNISPORT | 26-04-2021 14:52