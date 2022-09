Ligue 1, Pochettino non interessato al Nizza

23-09-2022 12:14

Fonte: AFP via Getty Images

Il Nizza, club francese abituato alle grandi spese, ha fatto fatica in questo inizio di stagione di Ligue 1, ottenendo solo otto punti nelle prime otto partite.

L’ambizioso Nizza si trova al momento al 13° posto in classifica e questo mette sotto pressione l’attuale allenatore Lucien Favre.

Il Nizza si è classificato quinto lo scorso anno e ha recentemente ingaggiato Aaron Ramsey, Ross Barkley, Alexis Beka Beka e Kasper Schmeichel. Secondo Foot Mercato, il club sarebbe interessato a una mossa a sorpresa allo scopo di ingaggiarel ‘ex tecnico del Fulham e del Bournemouth Scott Parker.

Favre è ormai sulla graticola e l’ex allenatore del Tottenham e del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino sarebbe la prima scelta per sostituirlo.

L’Evening Standard sostiene però che Pochettino non sia interessato al ruolo di allenatore del Nizza e aspetterà invece un posto da capo allenatore in un top club in Inghilterra, Spagna o Italia.