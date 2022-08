Ligue 1, posticipata Lorient-Lione

12-08-2022 20:09

La Ligue de Football Professionnel (LFP) ha deciso di rinviare la trasferta di domenica del Lione in Ligue 1 contro il Lorient a causa del campo non sicuro di quest’ultimo.

Le due squadre avrebbero dovuto giocare la loro seconda partita di campionato della nuova stagione, dopo il debutto dello scorso fine settimana.

Ma la LFP ha deciso di rinviare l’incontro dopo che un’ispezione del campo allo Stade du Moustoir ha ritenuto che la superficie fosse a rischio per il benessere di entrambe le squadre.

“La Commissione Competizioni della LFP ha deciso venerdì di rinviare la partita tra FC Lorient e Olympique Lyonnais a una data successiva”, si legge in un comunicato ufficiale.

“La commissione ha notato che lo stato attuale del campo allo Stade du Moustoir non garantiva la sicurezza dei giocatori. Di conseguenza, la Commissione Competizioni della LFP ha deciso di rinviare l’incontro”.

Le notizie suggeriscono che sia l’ondata di caldo e la siccità in corso in tutta l’Europa occidentale, sia il terreno di gioco che ospita eventi per il Festival Inter-Celtic di Lorient, hanno contribuito alle cattive condizioni del terreno.

Entrambe le squadre hanno iniziato la loro stagione con una vittoria lo scorso fine settimana: il Lione ha sconfitto l’Ajaccio e il Lorient ha ottenuto una vittoria a sorpresa sul Rennes.