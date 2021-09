Ligue 1, PSG: Mbappe attacca Neymar

Doveva essere la squadra ammazza-tutti. Un carroarmato di ferro speciale capace di annientare qualsiasi cosa trovi sul suo cammino. Se in Ligue 1 il PSG è primo a punteggio pieno avendo vinto 8 gare su 8 e avendo il miglior attacco e la seconda miglior difesa, in Champions League la squadra di Pochettino non è andata oltre il pareggio a Bruges (1-1).

Ma i problemi nella gestione di un team formato praticamente solo da primedonne iniziano a venire a galla. C’è infatti tensione in casa Paris Saint-Germain, nonostante un campionato già dominato. Contro il Montpellier è arrivata appunto l’ottava vittoria in altrettante partite di Ligue 1 ma continuano a emergere le tensioni date da troppe primedonne in squadra.

Nell’ultima partita Kylian Mbappé non ha nascosto il suo disappunto nei confronti del compagno di squadra Neymar e impietose, le telecamere di Canal + hanno inquadrato l’attaccante francese lamentarsi in panchina con i compagni di squadra. Dal labiale si capisce chiaramente: “Quel barbone non passa mai la palla”. È l’ennesima patata bollente nelle mani di Mauricio Pochettino, che deve già convivere con i mugugni di Donnarumma, con un Messi che ha rifiutato di stringergli la mano al momento della sostituzione, con un Ramos desaparecido e già ben poco sopportato dall’ambiente.

E con l’obbligo di dover vincere sempre e comunque, tanto che il pareggio contro il Brugge all’esordio in Champions League ha subito scatenato le prime polemiche attorno al tecnico argentino. Quanto a Mbappé, ricordiamo che il giocatore è in scadenza di contratto rifiutando l’ultima proposta del PSG e avrebbe già voluto cambiare aria, destinazione Madrid.

