L'Inter conferma, ufficiali i rinnovi di Ranocchia e D'Ambrosio

In attesa di un altro colpo di mercato in entrata dopo l’ingaggio di Hakan Calhanoglu e il ritorno di Alex Cordaz, l’ Inter pensa ai rinnovi di quei giocatori col contratto che sarebbe scaduto mercoledì.

La società nerazzurra ha comunicato il prolungamento per due ‘vecchi’ componenti della rosa: sia Andrea Ranocchia che Danilo D’Ambrosio hanno firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2022.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Andrea Ranocchia: il difensore classe 1988, all’Inter dal 2011, sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2022”.

“FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Danilo D’Ambrosio: il difensore classe 1988, in nerazzurro dal 2014, vestirà la maglia dell’Inter fino al 30 giugno 2022”.

Continua così l’avventura meneghina per Ranocchia e D’Ambrosio, reduci da una stagione trionfale ma vissuta all’ombra dei titolari. Senza, comunque, far mancare il loro apporto quando chiamati in causa da Conte.

OMNISPORT | 28-06-2021 21:37