L'Inter ha in mano Acerbi ma la priorità è Chalobah

24-08-2022 12:04

L’Inter ha in mano Francesco Acerbi ma ha anche due alternative che addirittura sono preferite al 34enne della Lazio per quanto riguarda la difesa. Ma se per Manuel Akanji gli entusiasmi si stanno raffreddando, dato che il Borussia Dortmund vuole la cessione definitiva e non il prestito, la pista che porta a Trevoh Chalobah del Chelsea è più che mai aperta. Ma anche qui ci sono delle difficoltà: i nerazzurri spingono per il prestito gratuito con diritto di riscatto, mentre i Blues vorrebbero subito un riconoscimento economico di circa 3 milioni di euro. Se non dovesse esserci l’intesa entro l’inizio della prossima setttimana, allora l’Inter ripiegherà, è proprio il caso di dirlo, su Acerbi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE