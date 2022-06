L'Inter ha in pugno Bremer

12-06-2022 10:17

Il Psg non molla Milan Skriniar: dopo il primo no dell’Inter all’offerta di 50 milioni di euro più 10 di bonus il club parigino non demorde ed è pronto a rilanciare per convincere i dirigenti nerazzurri a cedere il giocatore.

Skriniar, che ha ribadito più volte l’intenzione di restare a Milano, tanto che è pronto a mettere la firma su un contratto quadriennale, in caso di partenza potrebbe essere sostituito da Bremer del Torino.

Marotta ha già il sì del brasiliano, pronto a firmare un contratto con i nerazzurri.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE