L'Inter insiste per Castrovilli

Inter in forte pressing su Gaetano Castrovilli: secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista della Fiorentina è la priorità numero uno di Beppe Marotta per il mercato in entrata. I nerazzurri in estate cederanno diversi elementi in mediana (Vecino, Gagliardini e l'attuale giocatore del Cagliari Nainggolan) e puntano forte il gioiello viola, ancora prima degli altri obiettivi Tolisso e Vidal.

La rosea riporta però anche la forte resistenza del patron dei gigliati Rocco Commisso, che per ora ha fatto muro ad ogni offerta per il giocatore.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 08:58