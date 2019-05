L'Inter non sbaglia, Champions ad un passo

L’Inter fa un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League battendo 2-0 il Chievo nella partita che ha chiuso il programma della trentaseiesima giornata.

La squadra di Spalletti sale a 66 punti, riscavalca l’Atalanta e mantiene il +4 su Milan e Roma in attesa della trasferta di Napoli della prossima giornata.

Un gol per tempo per i nerazzurri, che hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, concretizzando però solo al 35’ grazie a un gran tiro dalla distanza di Politano, che ha aperto il bunker gialloblù. Nella ripresa, dopo il brivido per un tentativo alto di Vignato, ci prova più volte Perisic, che chiude i conti all’87’ raccogliendo la respinta del palo su tiro di Cedric.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 23:00