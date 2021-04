L'Inter ritrova D'Ambrosio: tampone negativo

L’Inter recupera anche l’ultimo giocatore che era risultato positivo al Coronavirus. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, Danilo D’Ambrosio è risultato negativo al Covid-19 e può tornare a disposizione di Conte.

Il terzino destro e difensore centrale, uno dei tuttofare nerazzurri, aveva scoperto il 16 marzo scorso di essere positivo, il primo caso Covid in casa nerazzurra nella settimana che ha portato alla sospensione del match col Sassuolo.

Con il suo ritorno in campo, Conte potrà a breve contare sulla rosa completa. Out soltanto Kolarov e Perisic, per acciacchi fisici che non dovrebbero tenerli fuori a lungo.

In stagione D’Ambrosio ha collezionato soltanto 19 presenze, 7 delle quali da subentrato.

