L'Inter si avvicina a Cordaz: può tornare dopo 16 anni

Alex Cordaz torna all’Inter dopo 16 lunghi anni. Il portiere e capitano del Crotone è prossimo a diventare un giocatore del club nerazzurro.

Secondo ‘Sky Sport’, il 38enne portiere ha già accettato l’offerta avanzata dai campioni d’Italia: sarà il secondo di Samir Handanovic.

Si tratta di un ritorno a casa per lui che con l’Inter è cresciuto. Ha fatto il suo esordio contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia del 2004, subentrando a Recoba dopo l’espulsione di Toldo.

Quella sfida rimane, ad oggi, il suo ultimo frame a tinte nerazzurre prima di quello sembra ormai un imminente ricongiungimento. Nel mezzo Cordaz ha maturato le prime esperienze in Lega Pro e in B con le maglie di Acireale, Pizzighettone e Treviso.

Poi la parentesi elvetica con la maglia del Lugano prima di far ritorno nel Belpaese nell’estate del 2011 per un altro biennio in cadetteria con la casacca del Cittadella. Salutato il Veneto, c’è stato spazio per l’avventura slovena con il Gorica, prima dell’ultimo e definitivo rientro in Italia.

Sei mesi da spettatore a Parma prima di approdare al Crotone, squadra con la quale ha disputato tre campionati di B, tre di A e con la quale ha instaurato il sodalizio più longevo della sua carriera. All’orizzonte adesso c’è l’Inter dove tutto era cominciato con l’approdo nel vivaio meneghino datato 1999. Come si suol dire, un ritorno a casa.

