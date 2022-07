Lione: accordo con l'Ajax per l'acquisto di Tagliafico

07-07-2022 13:15

Nome molto caldo e gettonato quello di Nicolas Tagliafico in questa fase di mercato.

Il difensore argentino di proprietà dell’Ajax piace a molti club,ma per ora sono due gli affondi più importanti avvenuti nelle scorse ore, quello del Barcellona e soprattutto quello del Lione. Se per la società blaugrana il nome dell’argentino è un po’ una sorta di riserva, per il club transalpino invece è il giusto profilo a cui regalare la fascia sinistra della prossima stagione.

Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, il Lione avrebbe anzi già raggiunto l’accordo economico con l’Ajax per il suo trasferimento, grazie a una quota fissa di 4 milioni di euro.

La risposta del 29enne però tarda ad arrivare. Sullo sfondo per il Lione rimangono sempre i nomi di Grimaldo (Benfica), Estupinan (Villarreal) o Truffert (Rennes).

