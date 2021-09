Lione, Boateng si presenta: “Scelta rapida, Ligue 1 campionato molto fisico”

Jerome Boateng è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera calcistica vestendo la maglia del Lione, squadra che più di tutte nel corso dell’ultima sessione di calciomercato l’ha convinto per progetto e offerta.

“Ho ricevuto altre offerte ma la mia scelta è stata molto rapida. Ringrazio le persone che hanno contribuito a far sì che potessi arrivare in questa società. Sono convinto di aver fatto una buona scelta” ha dichiarato in conferenza stampa il difensore tedesco il quale, una volta finita l’esperienza al Bayern Monaco, da svincolato ha fatto il possibile per tenersi pronto.

“Non gioco da maggio, ma ho fatto di tutto per tenermi in forma. Voglio ritrovare il mio miglior livello il prima possibile ed essere al 100% per poter aiutare la squadra” ha affermato Boateng prima di dire la sua sulla Ligue 1.

“Ho sempre seguito il campionato francese e so che è molto impegnativo a livello fisico, con molti elementi di qualità. Non vedo l’ora di iniziare la competizione. Mi alleno e vedrò con l’allenatore quando sarò pronto per giocare“.

Toccherà dunque a Peter Bosz e al suo staff capire quando Boateng avrà i minuti e le condizioni nelle gambe per iniziare a fare la differenza in Francia, terra dove il classe 1988 spera di far valere presto tutta la propria esperienza per guidare il Lione alla conquista di nuovi prestigiosi traguardi.

OMNISPORT | 01-09-2021 18:21