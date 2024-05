Lione, Darderi ai quarti: Mannarino ko. Cinque azzurri a un passo dal Roland Garros e Thiem saluta Parigi

Darderi batte Mannarino e vola ai quarti di finale dell'ATP 250 di Lione, mentre cinque azzurri su sette domani si giocano l'accesso al tabellone principale del Roland Garros, che oggi ha salutato per l'ultima volta Thiem

Continua il percorso di Luciano Darderi all’ATP 250 di Lione, dove ha eliminato in due set il giocatore di casa Adrian Mannarino guadagnandosi così l’accesso ai quarti di finale del torneo francese. Nelle qualificazioni al Roland Garros invece sono ben cinque gli azzurri che domani si giocheranno l’ingresso nel tabellone principale in virtù dei trionfi di oggi. Eliminato invece Dominic Thiem, che saluta per l’ultima volta lo slam dove ha raggiunto due finali.

Darderi batte Mannarino e vola ai quarti

Continua a impressione la continuità di rendimento di Luciano Darderi sulla terra rossa. Dopo aver eliminato Taro Daniel con il punteggio di 7-5 7-6 all’esordio all’ATP 250 di Lione, l’azzurro regola sempre in due set anche il giocatore di casa Adrian Mannarino. Il primo set si apre con un break per parte, poi – nonostante le sette palle break a disposizione dell’italiano – prosegue on serve fino al tie-break, che Darderi si aggiudica meritata con il risultato di 7-4 dopo aver fallito due set point.

Nel secondo è ancora Luciano a rompere per primo l’equilibrio nel quarto game, ma ancora una volta si fa riprendere dal francese, il quale però cede nuovamente la battuta portando il risultato sul 5-3 in favore di Darderi che nel game successivo chiude l’incontro senza esitazione. Ai quarti di finale l’azzurro affronterà un’altro transalpino, Arthur Rinderknech. Tra i due non ci sono precedenti.

Cinque azzurri al turno decisivo delle qualificazioni al Roland Garros

L’Italia fa 5 su 7 al secondo turno delle qualificazioni maschili al Roland Garros, con Mattia Bellucci (che ha eliminato Lloyd Harris con il risultato di 6-1 7-6), Andrea Vavassori (vincente in rimonta 6-7 7-6 6-0 su Benjamin Hassan), Francesco Maestrelli (che ha sfruttato il ritiro di Bernabé Zapata Miralles sul 6-1 0-0), Giulio Zeppieri (4-6 7-5 6-3 su Adrian Andreev) e Matteo Gigante (che ha piegato in rimonta Dalibor Svrcina 4-6 6-3 7-5) che domani affronteranno rispettivamente Alejandro Moro Canas, Henri Square, Mikhail Kukushkin, Otto Virtanen e Gustavo Heide per un posto nel tabellone principale. Niente da fare invece per Andrea Pellegrino, eliminato da Gregoire Barrere (6-2 3-6 6-4), e Stefano Napolitano, battuto da Shintaro Mochizuki 6-3 6-2.

Thiem saluta per l’ultima volta il French Open

Proprio il prossimo avversario di Zeppieri, il classe 2001 finlandese Virtanen, ha oggi eliminato con il risultato di 6-2 7-5 Domic Thiem, che – dopo aver annunciato di recente il proprio ritiro al termine della stagione – saluta per l’ultima volta il torneo dello slam dove ha raggiunto due finali consecutive (2018 e 2019) venendo sconfitto in entrambe le occasioni da Rafael Nadal, anch’egli in procinto di disputare il suo ultimo Roland Garros. Con l’austriaco saluta lo slam parigino per l’ultima volta anche un’altro grande specialista della terra rossa che ha annunciato il ritiro, Diego Schwartzman, battuto 4-6 6-4 7-6 da Quentin Halys.