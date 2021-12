Lipsia, Tedesco è il nuovo allenatore

08-12-2021 13:02

Pochi mesi fa, Domenico Tedesco aveva aperto alla Serie A: “Dico che l’Italia è sempre stato un Pese di calcio e a me è sempre piaciuta la Serie A, che seguo con piacere. L’unica cosa che posso dire è che un giorno mi piacerebbe allenare nel campionato italiano”.

Forse un giorno Tedesco verrà in Italia, ma per ora il suo futuro è al Lipsia. Il tecnico 36enne, reduce dall’esperienza allo Spartak Mosca, tornerà così in Germania dopo oltre due anni prendendo il posto di Marsch.

OMNISPORT