L'Isola dei flirt: Ghezzal e Ariadna Romero molto vicini

Che sia amore o un calesse (per dirla alla Massimo Troisi) poco conta, sull’Isola dei famosi e delle passioni passeggere. In questa sofferente edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi, c’è spazio e tempo per dedicarsi ai sentimenti e agli incroci pericolosi.

A suscitare così tanta emozione è l’esplosione della simpatiatra la showgirl cubana Ariadna Romero, ultima naufraga, e il procuratore ed ex calciatore di origine algerina Abdelkader Ghezzal, che conferma la fama che lo precede.

“Ghezzal è un figo pazzesco. Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio”. Dopo un primo scambio di cortesie, c’è stato un primo forte avvicinamento e i due hanno passato la notte distesi l’uno accanto all’altra.

Alle esternazioni positive della neo concorrente sono seguite le battute del giocatore che sembra non disdegnare affatto le attenzioni della ragazza: “Algeria e Cuba, una coppia pazzesca”, ha detto il buon Ghezzal.

VIRGILIO SPORT | 19-02-2019 10:52