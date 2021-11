L'Italia e Mancini perdono anche Immobile: al suo posto Scamacca

09-11-2021 18:07

Si complica ulteriormente la marcia di avvicinamento dell’Italia alle prossime due decisive sfide di qualificazione a Qatar 2022 contro Svizzera ed Irlanda del Nord.

Ciro Immobile infatti è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano a causa di un problema muscolare al muscolo soleo della gamba sinistra, riportato nel corso di Lazio-Salernitana.

A confermarlo è stata la Figc attraverso una nota ufficiale, con la quale è stato annunciato che sarà Gianluca Scamacca a prendere il posto del capitano della Lazio.

“Anche Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale: dai controlli diagnostici effettuati questo pomeriggio, infatti, è emersa una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato. Al suo posto è stato convocato l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, che si aggregherà alla squadra in serata a Coverciano”.

La stessa Figc ha fatto il punto anche sulle condizioni di altri giocatori non al meglio della condizione:

“Per quanto riguarda il resto del gruppo, Nicolò Barella e Giorgio Chiellini non hanno svolto l’allenamento odierno ed hanno proseguito le cure necessarie dopo i rispettivi infortuni accusati nell’ultimo turno di campionato e restano in gruppo per valutarne la disponibilità nei prossimi giorni”.

Nei giorni scorsi anche Lorenzo Pellegrini e Zaniolo erano stati costretti a lasciare il ritiro azzurro a causa si problemi fisici. Al loro posto sono stati convocati Danilo Cataldi e Tommaso Pobega.



