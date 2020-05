L'Italia si laurea, virtualmente, Campione d'Europa. Decisivo Insigne

In attesa di poter scendere in campo realmente (nel 2021), l’Italia si toglie una grande soddisfazione nel mondo del gioco virtuale. La eNazionale conquista, infatti, il titolo di Campione d’Europa di eSport organizzato dall’Uefa.

Grazie ad una prova di grande qualità di Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu, i quattro componenti della eNazionale (squadra virtuale azzurra), l’eNazionale si è aggiudicata il prestigioso titolo.

Nella combattuta finale, l’Italia ha avuto la meglio della fortissima Serbia. Nell’ultimo, decisivo, match, la differenza l’ha fatta Lorenzo Insigne, autore del gol del definitivo 3-1 che ha permesso alla eNazionale di laurearsi Campione d’Europa di eSport.

Un’impresa che ha gradito anche Gabriele Gravina, presidente della Figc: “Complimenti agli Azzurri dell’eNazionale. Abbiamo creduto sin dall’inizio in questa nuova forma di competizione, che accomuna gli appassionati di calcio a quelli degli eGames“, le parole del numero uno della Figc.

Gabriele Gravina, attualmente impegnato su tanti fronti, ha anche alzato l’asticella: “Dopo aver raggiunto questo importante traguardo targato Uefa, siamo pronti a lanciarci nella nuova sfida: il Mondiale organizzato dalla Fifa“.

Da sottolineare che, per la squadra eSport della Nazionale si tratta del primo, grande, trofeo conquistato nel mondo virtuale. Una cavalcata straordinaria, conclusa con il successo ai danni della Serbia, già battuta nella fase a gironi.

Il mondo eSport, soprattutto in questo periodo senza calcio giocato, ha avuto un enorme incremento di popolarità. Il successo dell’Italia virtuale è un’ulteriore spinta per un movimento in forte crescita e sempre più seguito, soprattutto dai più giovani.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 08:31