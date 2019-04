Lite Crudeli-Chirico a 7Gold: Non devo venire più qui

Serata amarissima per Tiziano Crudeli, ieri. Il giornalista tifoso del Milan ha commentato su 7Gold, come d’abitudine, la gara dei rossoneri e la sconfitta col Torino – che potrebbe costare la Champions alla squadra di Gattuso – ha determinato attimi di imbarazzo in studio. Unico tifoso del Milan in studio Crudeli ha dovuto sorbirsi gli sfottò degli juventini Oppini e Chirico ed è soprattutto con quest’ultimo che si è arrivati a una semi-rissa verbale.

L’EPISODIO – Dopo aver commentato sconsolato il rigore realizzato da Belotti (Crudeli in diretta non si era accorto della spinta di Kessie e continuava a chiedersi incredulo: rigore? rigore?) ecco arrivare l’episodio della clamorosa traversa di Bakayoko con la traversa a negare il pari. Qui Crudeli urla per minuti interi: “traversa di Bakayoko, traversa, traversa, traversa, traversa”. Chirico prima lo consola (“Il Toro dopo il rigore si è perso, non c’è più”) poi però affonda il coltello nella piaga pochi secondi dopo quando arriva il raddoppio granata. Con Crudeli affranto e con la testa sulla scrivania, si sente la voce del cronista juventino echeggiare: “traversa, traversa, traversa”. Crudeli allora sbotta: “Basta, ci vuole rispetto, prendere in giro non va bene, non bisogna permettersi, specie se uno è obiettivo e razionale anche se passionale, ho detto traversa, traversa, e allora? Non lo posso dire? Non devo venire più, è il caso di chiudere”. Inutili i tentativi di ridimensionare il caso da parte di Chirico (“mi faceva ridere”).

LA CRITICA – A fine partita però Crudeli si è ripreso e ha sfogato tutta la sua rabbia su Gattuso: “Questa squadra non ha un gioco, è lui che deve valorizzare le caratteristiche dei giocatori, il Milan non è più debole dell’Atalanta. Anche in Coppa Italia si può anche perdere con la Lazio ma non in quel modo, senza giocare per 90′ di fronte a 70mila persone”.

SPORTEVAI | 29-04-2019 09:22