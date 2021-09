Lituania, Danilevicius: "Stasera l'Italia non sbaglierà"

Tomas Danilevicius ha giocato da attaccante a Livorno, Bologna, Parma e altre squadre del nostro paese. Adesso invece è passato dal campo giocato alla scrivania essendo il presidente della Federcalcio lituana.

Tomas Danilevicius vivrà Italia-Lituania di stasera come un derby, seduto in tribuna al Mapei Stadium. E in un’intervista al Corriere dello Sport si è proiettato al match: “Non scordiamoci che l’Italia è campione d’Europa e non perde da 36 partite. Rispetto alla Lituania ha una squadra troppo più forte: finora noi non abbiamo conquistato neppure un punto e questa sarà la terza gara in una settimana. Non avendo una grande panchina, credo che ne risentiremo. Secondo me vi qualificherete senza bisogno dei play off. Non vi fate ingannare dagli ultimi due pareggi.

Che gara potrebbe essere stasera? Danilevicius si aspetta un’Italia arrembante fin dai primi minuti: “L’Italia vorrà segnare subito e avrà una voglia incredibile di prendersi i tre punti. Non credo che stavolta commetterà distrazioni o regalerà qualcosa. Per noi sarà dura perché giochiamo fuori casa, siamo reduci dalla trasferta in Bulgaria e molti ragazzi sono stanchi. Potrebbe essere un match molto sofferto nel quale speriamo di fare bella figura”.

OMNISPORT | 08-09-2021 10:09