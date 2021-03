Lituania-Italia: Lorenzo Pellegrini in dubbio

Scatta un piccolo allarme a poche ore da Lituania-Italia, terza gara degli Azzurri nel cammino verso i Mondiali di Qatar 2022. La presenza di Lorenzo Pellegrini, secondo ‘Il Corriere dello Sport’, sarebbe in dubbio.

Pellegrini dovrebbe giocare titolare stasera a Vilnius in un centrocampo a tre completato da Locatelli e Pessina. Durante l’ultimo allenamento, però, avrebbe subito un colpo al ginocchio e le sue condizioni sono da valutare.

Nel caso in cui Pellegrini non dovesse farcela Roberto Mancini dovrà decidere chi schierare al suo posto tra Nicolò Barella, che però ha già giocato in Bulgaria, Rolando Mandragora, Roberto Soriano, Gaetano Castrovilli o il debuttante Matteo Ricci.

Difficile invece ipotizzare la conferma nell’undici titolare di Stefano Sensi, che dopo tanti problemi fisici è sceso in campo contro la Bulgaria giocando più di un’ora.

OMNISPORT | 31-03-2021 14:10