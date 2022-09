Liuzzi: "Verstappen più maturo dopo il mondiale"

14-09-2022 09:59

Versatppen si avvicina a vincere il suo secondo titolo mondiale. Gli ultimi cinque Gran Premi vinti consecutivamente, lo hanno portato ad un passo dal secondo trionfo iridato.

A Singapore avrà il suo primo “match point” per bissare il mondiale del 2021. Incredibile il ruolino di marcia dell’olandese della Red Bull, con già 11 vittorie conquistate quest’anno. Già meglio della scorsa stagione, quando l’alfiere olandese della Red Bull conquistò 9 gare nell’anno del suo primo mondiale.

Secondo Vitantonio Liuzzi, Verstappen con la conquista del titolo 2021 è cambiato. L’olandese è diventato un pilota maturo a tal punto di pensare e ponderare la varie dinamiche che accadono in pista. L’ex pilota di F1 intervenuto ai microfoni di Pit-Talk ha affermato che ora l’olandese riesce a gestire gli istinti che in passato gli avevano fatto fare diversi errori in pista. Ovvio che poi avere a disposizione una vettura come la RD-18 che è senza dubbio la migliore della griglia, aiuti e non poco a raggiungere gli obiettivi.

“Penso che Verstappen sia radicalmente cambiato: adesso ha raggiunto una maturità tale dopo aver vinto nel 2021 che gli permette di essere anche un pilota pensante. Prima era come se gli si chiudesse la vena quando intravedeva la possibilità di vittoria. Adesso ha una maturità tale ed una sicurezza di se stesso a 360° e quindi riesce a gestire anche istinti che gli facevano fare quegli errori di frenesia e giovinezza.”