Liverani: "E' come un Mondiale, salviamoci"

"Più o meno abbiamo lo stesso calendario che avevamo prima della sospensione quando avremmo dovuto affrontare il Milan di lunedì e poi la Juventus nell'anticipo di venerdì, da questo punto di vista non è cambiato nulla per noi". Proprio così, il Lecce di Fabio Liverani, alla ripresa del campionato, lunedì 22 ospiterà i rossoneri di Pioli e quattro giorni dopo volerà a Torino per sfidare i bianconeri di Sarri.

"Sapevamo benissimo che in caso di ritorno in campo avremmo giocato ogni tre giorni, ma vale per tutti – dice il tecnico dei salentini in una video-intervista al sito del club -. Ora abbiamo un mini-campionato, è un po' come giocare un Europeo o un Mondiale. Dobbiamo lavorare al meglio, anche a eventuali cambi di sistemi di gioco, per affrontare nel migliore dei modi queste 12 partite e farci trovare pronti".

SPORTAL.IT | 04-06-2020 12:51