Liverpool-City, sputi sullo staff di Guardiola

Nel big match della Premier League andato in scena ieri ad Anfield, il Manchester City ha fermato il Liverpool recuperando 2 gol ai Reds. Nel pirotecnico 2-2 finale, un brutto episodio ha rovinato una splendida giornata di calcio.

Come riporta il Sun, un tifoso del Liverpool avrebbe sputato all’indirizzo di alcuni componenti dello staff tecnico di Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City si è espresso così sull’accaduto: “Sono sicuro che, se dovesse essere confermato, il Liverpool prenderebbe provvedimenti nei confronti del soggetto in questione. Il Liverpool è molto più grande di questi episodi. Io non ho visto nulla, ho solo sentito molte cose non certo carine nei confronti della nostra panchina ma non ho visto le immagini. Ripeto, se è davvero accaduto sono convinto che il Liverpool prenderà provvedimenti. Anche tre anni fa era successo qualcosa al nostro bus. Non è il Liverpool, ma certa gente”.

OMNISPORT | 04-10-2021 11:04