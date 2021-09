Liverpool, Crouch: "Salah meglio di Torres e Suarez"

L’ex attaccante del Liverpool Peter Crouch, con un passato anche nelle file del Tottenham, ha espresso la sua opinione riguardo al rendimento di Momo Salah ai Reds in un’intervista concessa al Daily Mail. Queste le sue parole di grande stima verso l’egiziano:

“Salah è un fenomeno, tuttavia si ha la sensazione che non venga apprezzato a sufficienza. Forse perché i numeri sbalorditivi che produce ogni stagione sono diventati la norma, ma se lo si confronta con Torres e Suarez risulta che questi ultimi due siano più apprezzati dai tifosi e visti come qualcosa di speciale, anche se Salah ha qualcosa in più di loro. Credo che questo sia dovuto al fatto che Salah gioca in una squadra ricca di stelle a differenza degli altri due, probabilmente se giocasse in una squadra media ci sarebbe molta più ammirazione nei suoi confronti”.

OMNISPORT | 28-09-2021 21:07