Liverpool, dramma McDermott: "Soffro di demenza"

L’ex centrocampista del Liverpool e dell’Inghilterra Terry McDermott, 69 anni, ha rivelato di soffrire di demenza senile. “Devo affrontarlo e lo farò. E’ così che sono stato cresciuto. Niente mi è mai stato dato facilmente. Non ho paura, inoltre ci sono molti altri giocatori in condizioni molto peggiori della mia”, sono le parole dello storico ex dei Reds al sito ufficiale della società.

“Combattere è una seconda natura. La cosa peggiore è stata, fino a quando non mi è stata diagnosticata la malattia, non sapere cosa avevo. Il numero di ex giocatori con demenza o Alzheimer è spaventoso”.

OMNISPORT | 22-08-2021 12:45