Liverpool esagerato: 100 milioni di euro per Darwin Nunez

08-06-2022 11:08

Secondo quanto riportato dal media Record, il Liverpool sarebbe fortemente interessato a Darwin Nunez, giovane fuoriclasse in forza al Benfica (classe 1999, nazionale uruguaiano).

L’offerta sarebbe davvero monster con il club di Klopp disposto anche ad arrivare a 100 milioni di euro per spazzare via la concorrenza e portarsi a casa uno dei talenti più intriganti del momento. L’eventuale arrivo di Darwin Nunez potrebbe anche portare alla cessione di Salah, richiesto da tanti top club. Chiaramente tutto dipenderà da come terminerà la trattativa con il Benfica.

