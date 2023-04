Liverpool: Firmino vicino al Barcellona

Lo scrive il Daily Mail: l'attaccante dopo otto anni lascerà i Reds e il suo futuro sarebbe in Spagna da Xavi

22-04-2023 12:23

Roberto Firmino e il Liverpool, dopo otto anni d’amore, stanno per dirsi addio. Lo scrive il tabloid inglese Daily Mail. L’attaccante brasiliano, in scadenza di contratto, non ha trovato l’accordo per rinnovare con i Reds, bensì avrebbe trovato l’intesa con il Barcellona. Un colpo a zero euro per i blaugrana, che non avrebbero problemi a iscrivere Firmino nella lista della Liga.

A fine stagione, complice anche un’annata fin qui negativa da parte della squadra, è probabile che il Liverpool cambi molto. Lo stesso tecnico tedesco Jurgen Klopp potrebbe cambiare aria.